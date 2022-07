Pinamonti, l’Inter può fare una concessione all’Atalanta ma con una richiesta – CdS

Pinamonti è una delle uscite (tardive, visto che Dybala va alla Roma) che l’Inter deve fare in attacco. Per il classe ’99 è passata in pole position l’Atalanta: il Corriere dello Sport dà la valutazione fatta.

UNA SU TRE – Per Andrea Pinamonti le opzioni sono Atalanta, Monza e Sassuolo, con la prima favorita. Il Corriere dello Sport trova però una distanza fondamentale con l’Inter sulla valutazione: quindici-diciotto milioni l’offerta da Bergamo, venti-venticinque la richiesta. C’è però la possibilità di andare incontro alla proposta orobica, inserendo la recompra. L’Atalanta ha superato le dirette concorrenti, al momento fermate da altre difficoltà. Il Sassuolo deve prima cedere Gianluca Scamacca, per il quale duellano PSG e West Ham. Per il Monza Pinamonti era la prima scelta, ma ora sta virando su Andrea Petagna del Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Massimo Splendore, Eleonora Trotta