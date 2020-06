Pinamonti-Inter: niente recompra? Raiola studia il colpo ‘gobbo’ – GdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” lancia una clamorosa indiscrezione di mercato: alla luce del mancato interesse dell’Inter, nel ‘ricomprare’ Pinamonti, Mino Raiola potrebbe offrirlo ad una rivale storica dei nerazzurri. Ecco di quale squadra si tratta

BOOM – L’ipotesi avrebbe del sorprendente se confermata: Mino Raiola starebbe lavorando per avvicinare Andrea Pinamonti alla Juventus. Lo riporta il “Corriere dello Sport” sottolineando la volontà dei bianconeri nell’assicurarsi le prestazioni del giovane prospetto classe 1999. Secondo il quotidiano romano “Non si tratta necessariamente di un giocatore che resterà a Torino dal 5 ottobre in poi, ma di un acquisto in prospettiva, di un elemento da far crescere in prestito in una formazione che gli dia un minutaggio adeguato“. Magari tenendolo al Genoa, appunto, che in questo intreccio di mercato conserva un interesse particolare. Ma andiamo con ordine, partendo dalla posizione dell’Inter.

IDEE E STRATEGIE – “L’Inter ha ceduto un anno fa Pinamonti al Genoa in prestito con obbligo di riscatto, esercitato dai rossoblu a febbraio versando nelle casse nerazzurre 18,5 milioni“. I nerazzurri avevano conservato un accordo di massima col Grifone per ricomprare il giovane attaccante nell’estate del 2021 ad una cifra vicina ai 20 milioni. In questo modo avrebbero consentito al club ligure di rientrare dall’investimento precedente.

E ADESSO? – Ma ad un anno di distanza da quell’accordo, l’Inter sembra avere altre priorità sul mercato e per adesso rincuncerebbe alla recompra di Pinamonti. A questo punto il Genoa, prendendo atto della volontà nerazzurra, potrebbe sfruttare il forte interesse della Juventus, sempre molto sensibile verso i giovani di qualità, meglio se italiani. Raiola lavora sottotraccia per intavolare il colpo a sorpresa.

Fonte: Corriere dello Sport