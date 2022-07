Pinamonti, l’Inter ha fretta di vendere: accordo trovato ma lui frena − Sky

Andrea Pinamonti è pronto a lasciare l’Inter. Il club ha fretta di cedere il ragazzo, tant’è che è stato trovato un accordo con un club di Serie A. Il giocatore tentenna

TENTENNA − Pinamonti è in uscita dall’Inter. I nerazzurri hanno trovato un accordo con la Salernitana per poter cedere il classe 1999. L’ultima parola però spetta al giocatore, il quale ha un po’ frenato. Pinamonti prima vuole capire la situazione in casa Atalanta, in quanto nella sua testa è propria la Dea a partire in vantaggio. L’attaccante nel giro della Nazionale ha disputato l’ultima stagione in prestito all’Empoli segnando 13 reti. Quest’estate potrebbe partire a titolo definitivo con un diritto di recompra a favore dell’Inter.