Pinamonti, Inter e Genoa hanno deciso: le due possibili soluzioni

Condividi questo articolo

Il futuro dell’attaccante Andrea Pinamonti è ancora da scrivere, ma Inter e Genoa sembrano aver trovato un accordo

INTESA – Lo spiega nei dettagli Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nell’articolo pubblicato su “Calciomercato.com”: “Andrea Pinamonti è al centro di una questione delicata. Ve lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi: l’attaccante non è più determinante nei piani del Genoa, l’intenzione della società di Preziosi è di liberarlo pur avendo una strada con l’Inter per farlo ricomprare ai nerazzurri per una cifra vicina ai 18 milioni versati dal Grifone 6 mesi fa. Eppure, i due club si sono aggiornati nelle ultime ore e l’intenzione dell’Inter come quella del Genoa è di consentire a Pinamonti altri 6 mesi di prestito altrove, una soluzione che gli permetta di essere protagonista e rilanciarsi dopo un inizio deludente“.

SPAL E VERONA – Per Pinamonti sembrano dunque profilarsi due strade: “Sì, Pinamonti può lasciare subito il Genoa e non farà rientro all’Inter dove non si pianifica con lui da subito. Lo ha richiesto la Spal perché i rapporti con l’agente Raiola sono ottimi e la dirigenza è intrigata da una bella coppia con Petagna per provare a salvarsi, ma attenzione anche alla candidatura dell’Hellas Verona che si è mosso in maniera seria promettendo un posto da titolare a Pinamonti fino a giugno. Tutto aperto, entrambi i club hanno avviato le proprie richieste al Genoa passando anche per l’Inter che lo riporterà a casa a meno di sorprese non prima dell’estate. E l’attaccante dell’Under 21 ora dovrà scegliere, in attesa di tornare al gol…“.