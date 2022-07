Pinamonti, Inter e Atalanta dialogano ma il Sassuolo ha pronta un’offerta – TS

Anche Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. Il club nerazzurro ha fissato il prezzo del giocatore ma con l’obiettivo di mantenere una sorta di recompra per il futuro. Dialoghi avviati con l’Atalanta, ma secondo Tuttosport il Sassuolo è pronto a inserirsi.

ALTRA CESSIONE – Dopo Empoli la volontà di Andrea Pinamonti è quella di fare un salto di qualità importante. L’Atalanta è tra le squadre più interessate e proprio in questi giorni sta dialogando con l’Inter per trovare un’intesa riguardo il recompra per il futuro. Attenzione però al possibile inserimento del Sassuolo, che dopo aver piazzato Gianluca Scamacca al West Ham, è alla ricerca di un profilo giovane e italiano, e l’interista rientra perfettamente in questa categoria. I nero-verdi sono pronti a fare un’offerta da 15 milioni con tanto di recompra in favore dei nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino