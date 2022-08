Pinamonti in uscita: telefonata del Sassuolo all’Inter ma non è chiusa – CdS

Pinamonti non sa ancora in che squadra giocherà nella stagione che sta per iniziare. L’attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro è in uscita dall’Inter, che ne tratta la cessione con più club senza ancora aver trovato la quadra economica. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, il Sassuolo può recuperare terreno

CENTRAVANTI CONTESO – Nella giornata di ieri il Sassuolo ha chiamato l’Inter per confermare il proprio interesse nei confronti di Andrea Pinamonti, che aspetta sempre di conoscere il suo futuro. Un futuro che potrebbe essere legato a quello di Giacomo Raspadori (vedi video). Tra l’Inter e il Sassuolo manca ancora l’accordo sulla valutazione del cartellino dell’attaccante classe ’99, però. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, si tratta comunque della prima opzione per il nuovo attacco neroverde. E nonostante Pinamonti si sia da tempo promesso all’Atalanta, il Sassuolo ha le carte in regola per invertire le gerarchie. L’Atalanta, infatti, prima deve fare spazio in rosa per far entrare un’altra punta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti