Pinamonti, il Monza prova ad accelerare: formulata offerta all’Inter – TS

OBIETTIVO – Il Monza punta forte su Andrea Pinamonti. Secondo Tuttosport l’attaccante dell’Inter è l’obiettivo numero uno dei brianzoli per rinforzare il reparto offensivo. Il club biancorosso è pronto ad accelerare l’operazione per battere la concorrenza della Salernitana: già recapitata, scrive il quotidiano, un’offerta da 15 milioni (compresi i bonus) ai nerazzurri. I nerazzurri però rimangono fermi sulle loro richieste: per lasciar partire l’attaccante, reduce da un’ottima stagione ad Empoli, serviranno 20 milioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin