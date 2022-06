Pinamonti, grossa offerta del Monza! E c’è anche un’altra squadra con l’Inter – Sky

Pinamonti è nel mirino del Monza, che ha presentato una grossa offerta all’Inter per prenderlo a titolo definitivo. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla però anche di un altro club di Serie A interessato.

DI RIENTRO PER PARTIRE – Il Monza è una delle squadre più attive in questo mercato. Domani i brianzoli saranno a Milano (vedi articolo) e Gianluca Di Marzio fa sapere che c’è un obiettivo in particolare: «Offerta importante all’Inter per comprare Andrea Pinamonti. Non solo il Monza ma anche la Salernitana, Pinamonti sta prendendo tempo. Vuole vedere in questi giorni di mercato quali soluzioni, magari più importanti, ci saranno. L’Inter vuole incassare».