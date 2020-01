Pinamonti, agenti nella sede dell’Inter: in ballo il...

Pinamonti, agenti nella sede dell’Inter: in ballo il futuro dell’attaccante

Andrea Pinamonti, finito ai margini del Genoa, è finito sul mercato. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com” gli agenti del calciatore sono nella sede dell’Inter. Due le squadre di Serie A interessate all’attaccante italiano.

FUTURO – Con l’affare Eriksen praticamente definito(qui i dettagli), l’Inter può concentrarsi su altri movimenti di mercato. Nella sede nerazzurra, infatti, si sono presentati anche gli agenti di Andrea Pinamonti, attaccante italiano finito ai margini del progetto del Genoa. L’Inter, che detiene un’opzione “morale” di riacquisto sul calciatore, sta lavorando con i suoi agenti per cercare la sistemazione giusta per il giovane attaccante. Due le squadre di Serie A interessate al calciatore: la SPAL ed il Cagliari. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti in merito.

Fonte: Gianlucadimarzio.com