Pinamonti, futuro in bilico: il Sassuolo ha un vantaggio sull’Atalanta – Sky

Pinamonti e Sanchez sono in uscita dall’Inter. Il cileno percepirà una ricca buonuscita e successivamente si accorderà con il Marsiglia. Secondo le ultime di Baiocchini – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, il futuro dell’attaccante è legato a Raspadori

USCITE – Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez sono in uscita dall’Inter. Manuele Baiocchini fa il punto sulle due cessioni: «Per Sanchez diciamo che oggi dovrebbe essere la giornata della risoluzione del contratto, andrà via con una buonuscita da circa 6 milioni di euro e poi si accorderà con il Marsiglia. Raspadori crea mercato anche per Pinamonti perché è conteso tra Juventus e Napoli e dunque partendo lascerebbe il posto per Pinamonti al Sassuolo. Sappiamo che l’attaccante è stato cercato a lungo dall’Atalanta, l’Inter chiede 20 milioni mentre il club bergamasco ne offriva 15. Il Sassuolo non avrebbe problemi a spendere 20 milioni per Pinamonti incassandone 40 per Raspadori».