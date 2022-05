Pinamonti, Esposito e Satriano di rientro all’Inter: destini diversi – TS

L’Inter, in estate, accoglierà il rientro dai rispettivi prestiti di Andrea Pinamonti, Sebastiano Esposito e Martin Satriano. Per i tre destini diversi. Le ultime del Tuttosport

DESTINO – L’Inter quest’estate, accoglierà il rientro dai rispettivi prestiti di diversi giocatori: Andrea Pinamonti, attualmente all’Empoli, Sebastiano Esposito, in prestito al Basilea e Martin Satriano, che milita al Brest. Per i tre, scrive Tuttosport, si profilano destini diversi: Pinamonti, dopo l’ottima stagione in toscana, rientrerà alla base, ma solo di passaggio. L’Inter cercherà di monetizzare il più possibile dalla sua cessione a titolo definitivo. Esposito, invece, dovrebbe essere utilizzato come pedina di scambio: per l’attaccante classe 2002 potrebbe profilarsi un prestito all‘Empoli, nell’ambito dell’affare che poterebbe Asllani a Milano (vedi articolo). Satriano, invece, potrebbe restare un altro anno in Francia: il Brest, infatti, insiste per il prolungamento del prestito per un’altra stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino