Pinamonti, Empoli in pressing. Resta una distanza con l’Inter

Di Pinamonti si è parlato soprattutto come opzione Cagliari (vedi articolo), ma non è l’unica. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, aggiunge anche l’Empoli fra le squadre che lo hanno chiesto all’Inter.

NON SOLO CAGLIARI – L’Empoli vuole Andrea Pinamonti e sta cercando di raggiungere un accordo con l’Inter. Il giornalista Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, parla di offerta di prestito con ingaggio in parte pagato dai nerazzurri. Proprio quest’ultima situazione è quella su cui la trattativa, al momento, non ha trovato sbocchi. L’Empoli chiede che due terzi dello stipendio siano pagati dall’Inter, proporzione ritenuta eccessiva dai nerazzurri. Pinamonti prende due milioni e trecentomila euro di ingaggio, quindi i toscani avrebbero intenzione di pagare circa ottocentomila euro. Da capire se ci saranno sviluppi, ma l’Empoli sta facendo un tentativo serio per Pinamonti perché lo ritiene il profilo giusto per l’attacco.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com