Pinamonti-Empoli, passi in avanti. Le prossime ore saranno decisive – CdS

L’Empoli continua a spingere sempre per Andrea Pinamonti. Come riportato questa mattina dal “Corriere dello Sport”, sono stati fatti passi in avanti da parte del club toscano.

PASSI IN AVANTI – Pinamonti resta il sogno dell’Empoli che continua a spingere per metterlo a disposizione di mister Andreazzoli. Il club di Corsi ha fatto registrare sensibili passi in avanti, ma il gap da limare riguarda sempre l’ingaggio. Le prossime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, saranno decisive per sbloccare eventualmente la trattativa.

Fonte: Corriere dello Sport

