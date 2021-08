Pinamonti-Empoli, Inter attende per l’ok: la situazione

Pinamonti è ancora un giocatore dell’Inter. L’attaccante classe 1999 è promesso sposo dell’Empoli con i neopromossi in Serie A alla ricerca di un’altra prima punta nonostante l’arrivo di Cutrone. Ecco le ultime sull’ex Genoa

ATTESA – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport” nel consueto appuntamento sul calciomercato per vedere Andrea Pinamonti all’Empoli manca solo il secondo sostituto di Romelu Lukaku. I nerazzurri infatti prenderanno per forza un altro attaccante (leggi le ultime a riguardo) e poi “libereranno” l’attaccante classe 1999 in direzione Toscana.