Pinamonti-Empoli, da capire la scelta dell’attaccante Inter: il punto

L’Empoli spera di poter mettere le mani sull’attaccante italiano Andrea Pinamonti in prestito dall’Inter: il punto sulla trattativa.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ieri l’Empoli si è presentato nella sede dell’Inter con il suo presidente Corsi e con il suo direttore sportivo Accardi per Andrea Pinamonti.

SCELTA – Il club toscano e quello nerazzurro stanno preparando questa operazione anche dal punto di vista dello stipendio, come dividersi l’ingaggio dell’attaccante italiano per poi cedere in prestito il giocatore. Da capire adesso la scelta definitiva del calciatore, se darà il via libera. L’Empoli è molto ottimista e spera nei prossimi giorni di avere Pinamonti.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano