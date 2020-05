Pinamonti e Vanheusden nel progetto di Conte? L’Inter valuta il loro ritorno

Pinamonti e Vanheusden sono due dei migliori prodotti del vivaio dell’Inter. E lo stanno dimostrando altrove, dopo le prestazioni con la Primavera nerazzurra. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, i due ’99 potrebbero rientrare nel progetto tecnico di Conte

DIFENSORE – Il rapporto tra Zinho Vanheusden e lo Standard Liegi si è incrinato dopo il rifiuto di ridursi lo stipendio causa Covid-19 e pertanto è stato “licenziato”. Di fatto il difensore classe ’99 è sul mercato e l’Inter potrebbe riacquistarlo in estate per 15 milioni di euro o poco più. L’idea sarebbe quella di formare la coppia del futuro con il coetaneo Alessandro Bastoni, già punto fermo della difesa a tre nerazzurra di Antonio Conte nella sua prima stagione a Milano.

ATTACCANTE – Lo stesso discorso può essere fatto per l’altro classe ’99 Andrea Pinamonti, che l’Inter potrebbe riportare a casa spendendo più dei 18 milioni che il Genoa dovrà garantire per il riscatto obbligato. Il ruolo dell’attaccante nell’Inter di Conte potrebbe essere quello di quarta o quinta punta al posto del classe 2002 Sebastiano Esposito, destinato a partire in prestito. Per Pinamonti, così come Vanheusden, si tratterebbe della possibile consacrazione dopo due anni di gavetta in provincia.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo