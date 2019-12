Pinamonti e Radu, futuro col Genoa in bilico: incontro con l’Inter?

Il Genoa ha cambiato il terzo allenatore della stagione. Con l’arrivo di Nicola potrebbero partire alcuni giocatori come Andrea Pinamonti e Ionut Radu. Ecco le ultime secondo Marco De Micheli di “Sky Sport”

FUTURO INCERTO – Andrea Pinamonti, dopo l’ottimo Mondiale Under 20 disputato e la stagione a Frosinone, non ha fatto bene in questi primi sei mesi al Genoa. L’attaccante classe 1999 potrebbe quindi partire, ma i rossoblù devono parlare con l’Inter. I nerazzurri lo hanno ceduto a titolo definitivo, ma hanno comunque il diritto di recompra. Stesso discorso per Ionut Radu che ora, con l’arrivo di Mattia Perin, diventerà il secondo portiere e quindi potrebbe anticipare la fine del suo prestito.