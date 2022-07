Pinamonti e Icardi di nuovo insieme? Monza lavora al doppio colpo via Inter – CdS

Pinamonti è in ritiro con l’Inter ma a breve conoscerà la sua prossima destinazione. Icardi difficilmente resterà a Parigi in questa stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, a ricomporre l’ex tandem offensivo nerazzurro ci pensa seriamente il Monza

DI NUOVO INSIEME – Pausa di riflessione solo apparente per il Monza in attacco. Si parla sottotraccia sia con Andrea Petagna del Napoli sia con l’Inter per Andrea Pinamonti (vedi focus), che può partire anche solo per 15 milioni di euro. Uno sconto possibile a patto che venga inserita il diritto di riacquisto. Pinamonti riflette sull’opzione Monza avendo sul tavolo anche l’ipotesi Atalanta, a cui vorrebbe unirsi ma prima serve faccia spazio in attacco. Il Monza pressa sperando di riuscire a sbloccare l’affare per anticipare le concorrenti. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Pinamonti non escluderebbe un altro grande colpo da parte del Monza. L’obiettivo biancorosso è rinforzare il reparto offensivo con un doppio acquisto. Oltre al centravanti italiano, si sonda un grande nome internazionale. E il profilo dell’ex nerazzurro Mauro Icardi, in uscita dal Paris Saint-Germain, è sempre in cima alla lista. Con l’ex numero 9 argentino dell’Inter anche l’uruguayano Edinson Cavani, svincolato. Pinamonti e Icardi si ritroveranno a far coppia al Monza dopo essere stato l’uno il vice nonché potenziale erede dell’altro all’Inter?

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito ed Eleonora Trotta