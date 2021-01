Pinamonti, DS Benevento: «Ci siamo. Contatti quotidiani con l’Inter, mi piace»

Andrea Pinamonti

Pinamonti è in uscita dall’Inter. Foggia – Direttore Sportivo del Benevento -, intervistato da “Sportitalia”, conferma il forte interesse e la trattativa in corso per l’attaccante nerazzurro

TRATTATIVA IN CORSO – La cessione di Andrea Pinamonti per il momento è stata congelata da Antonio Conte (vedi articolo). A Benevento, però, lo aspettando. A confermarlo è il Direttore Sportivo Pasquale Foggia, che spiega il problema: «Lì è difficile (ride, ndr). Pinamonti è un giocatore che mi piace. Ne abbiamo già parlato con l’Inter. Vediamo, perché anche loro stanno facendo delle valutazioni. C’è un contatto quotidiano, comunque. Noi siamo qui». Foggia ammette che la trattativa è già impostata, ma serve l’ultimo OK dell’Inter per la fumata bianca.