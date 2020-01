Pinamonti, discussioni Inter-Raiola. Spunta il classe ’99 Malen: i dettagli

Pinamonti vive un momento delicato e proprio per questo l’Inter discute del futuro dell’attaccante con il suo agente, Mino Raiola (vedi articolo). Il club nerazzurro, secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, ha chiesto informazioni su un giovane e fatto il punto su un suo tesserato. Di seguito i dettagli

IN DISCUSSIONE – Andrea Pinamonti avrebbe lasciato il Genoa durante questa finestra di calciomercato invernale, ma i 18 milioni di euro che il club rossoblù dovrà versare per l’obbligo di riscatto hanno frenato tutto. L’Inter, che detiene una sorta di opzione “morale” sul futuro riacquisto dell’attaccante, ha discusso del suo futuro con il suo agente Mino Raiola.

INFORMAZIONI – L’incontro con Raiola però non si è fermato a Pinamonti. L’Inter ha fatto anche il punto su Ramen Cepele, difensore centrale che sta facendo molto bene nell’Under 18 e ha chiesto informazioni su un altro giovane. Stiamo parlando di Donyell Malen, attaccante olandese classe ’99 del PSV Eindhoven, che si è messo finora in mostra con 17 gol e 9 assist in 25 presenze.

Fonte: Tutto Mercato Web – Raimondo De Magistris