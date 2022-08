Pinamonti, affare in definizione tra Inter e Atalanta: le tempistiche – Sky

Dopo aver rifiutato le destinazioni Monza e Salernitana, il futuro di Andrea Pinamonti è in via di definizione. Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato per Sky Sport, Inter e Atalanta sono vicine all’accordo per il passaggio del giocatore nella squadra bergamasca.

IN CHIUSURA – Il futuro di Andrea Pinamonti è ormai quasi deciso. A confermarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sottolinea come l’attaccante dell’Inter è sempre più vicino all’Atalanta. I due club continuano a trattare, tanto che in settimana potrebbe già arrivare la definizione dell’operazione. A quel punto, complice anche l’addio di Alexis Sanchez (vedi articolo), il mercato nerazzurro in entrata – specialmente in attacco – tornerebbe attivo.