Pinamonti: Conte ha congelato la cessione! Il Benevento resta in attesa

Andrea Pinamonti Inter

Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena sul futuro di Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99, in uscita dall’Inter, obiettivo di mercato del Benevento

DUBBI – Nonostante le affermazioni nette di Antonio Conte e Giuseppe Marotta, il mercato invernale dell’Inter sta proponendo alcuni movimenti interessanti, soprattutto in uscita. Andrea Pinamonti vuole lasciare il club nerazzurro, dove non ha trovato spazio in questi sei mesi. Secondo Alfredo Pedullà, il Benevento era pronto a chiudere per il prestito fino a giugno (con diritto di riscatto fissato a 15-16 milioni di euro) già durante la scorsa settimana, ma Conte avrebbe bloccato la cessione. Qualora Pinamonti non dovesse essere rimpiazzato, infatti, i nerazzurri si ritroverebbero con tre soli attaccanti in rosa, più Ivan Perisic adattato. Il futuro di Pinamonti rimane ancora nebuloso, ma il calciatore ha voglia di rimettersi in gioco in una squadra che possa garantirgli più minutaggio in campo.