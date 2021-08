Pinamonti, ciao Inter. Giocatore in sede per i dettagli: le ultime

Pinamonti – dopo l’ultima stagione a disposizione di Conte – è pronto a lasciare di nuovo l’Inter. Per l’attaccante classe 1999 è infatti pronto il trasferimento in prestito all’Empoli. Ecco le ultime dalla sede nerazzurra

INCONTRO FINALE – Nuova avventura per Andrea Pinamonti. In giornata è arrivato infatti l’accordo per il suo trasferimento in prestito all’Empoli (qui i dettagli) con l’attaccante nerazzurro che in questi momenti è però nella sede nerazzurra per sistemare gli ultimi dettagli. In serata l’arrivo invece nella città toscana.