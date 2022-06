Pinamonti, ci provano Salernitana e Monza: l’attaccante aspetta altro – TS

Andrea Pinamonti è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Secondo Tuttosport, per l’attaccante sono arrivate offerte dalla Salernitana e dal Monza. Lui, però, aspetta altro

OBIETTIVO – Non solo Lorenzo Pirola: Salernitana e Monza si incrociano sul mercato anche per gli obiettivi per rinforzare l’attacco. Secondo Tuttosport infatti entrambe le squadre si contendono Andrea Pinamonti, attaccante in uscita dall’Inter. Il calciatore, però, al momento prende tempo: secondo il quotidiano, infatti, l’attaccante spera di attirare interessi di squadre con più alto lignaggio come Fiorentina o Torino.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin – Federico Masini