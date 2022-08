Pinamonti alla Bremer? Ma questa volta è l’Inter a giovarci! Lo scenario

Per Pinamonti è bagarre Sassuolo-Atalanta sul mercato. L’attaccante dell’Inter è coinvolto in un giro di punte con anche Raspadori protagonista. Intrigo alla Bremer

INTRIGO − Dopo aver fatto il punto su Alexis Sanchez (vedi articolo), Manuele Baiocchini si è concentrato, sempre a Sky Sport, sul futuro di Pinamonti: «Su Andrea Pinamonti ci sono anche sirene estere, ma la volontà sua è quella di rimanere in Italia. Il Sassuolo, nel momento in cui si trovasse costretto a vendere Giacomo Raspadori, sarebbe interessato a prendere l’attaccante classe 1999. L’Atalanta ha un accordo con il giocatore ma con l’Inter. Distanza di cinque milioni. Il Sassuolo parte dietro ma l’ipotetica maggior disponibilità economica dei neroverdi potrebbe fare la differenza». Si tratta di una situazione, di per sé, molto simile a quella vissuta dall’Inter con Gleison Bremer. In questo caso, è l’Atalanta ad assumere le vesta meneghine e il Sassuolo quella della Juventus. Con la stessa Inter in formato Urbano Cairo.