Pinamonti, il Benevento insiste: la cifra e la formula da offrire all’Inter – Sky

Pinamonti potrebbe anche restare all’Inter (vedi articolo), ma il Benevento non molla. Secondo Sky Sport per l’attaccante classe ’99 i sanniti proveranno ancora a trovare un accordo, con un’offerta che sarà presentata nei prossimi giorni.

NUOVO TENTATIVO – Andrea Pinamonti è richiesto dal Benevento. Secondo Sky Sport nei prossimi giorni la società campana, autore di un’ottima prima parte di stagione, tornerà alla carica per l’attaccante classe ’99. Il centravanti è uno dei ruoli che, pur avendo Filippo Inzaghi come allenatore, ha avuto più difficoltà: Gianluca Lapadula è a secco da dieci partite. Anche per questo il prodotto del vivaio nerazzurro interessa: l’idea è di offrire all’Inter un prestito con diritto di riscatto fissato tra i quattordici e i quindici milioni di euro. La prossima settimana, quindi, si attendono novità sul fronte Pinamonti-Benevento.