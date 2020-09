Pinamonti, base d’intesa Genoa-Inter per il ritorno a Milano: i dettagli – AP

Andrea Pinamonti (Genoa CFC) during Inter vs Genoa, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, December 21 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Pinamonti dal Genoa all’Inter. Secondo quanto rivelato da Pedullà su Twitter, le due società hanno trovato una base di accordo per un ritorno in nerazzurro del giovane attaccante. Il futuro, però, è tutto da decidere

BASE D’INTESA – Andrea Pinamonti con ogni probabilità farà ritorno all’Inter. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, il Genoa e il club nerazzurro hanno gettato le basi per un’intesa che riporterebbe l’attaccante classe ’99 a Milano. Il Genoa l’estate scorsa, acquistando Pinamonti, si è impegnata in un gentleman agreement per permettere all’Inter di riportare il ragazzo a Milano. Una volta tornato alla base, il club nerazzurro deciderà il futuro di Pinamonti: quarta punta per Antonio Conte o nuovo prestito? Intanto i contatti tra i due club proseguono.