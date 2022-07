Pinamonti attende sulla Salernitana, occhio all’aiuto indiretto dalla Juventus – SI

Si intrecciano le strade di Pinamonti e della Juventus, anche se ovviamente non riguarda un interesse dei bianconeri sull’attaccante classe ’99. C’è uno scenario, fatto da Sportitalia, che può portarlo lontano dalla Salernitana.

IN ATTESA – Nel pomeriggio si è parlato di Andrea Pinamonti alla Salernitana (vedi articolo). Sportitalia ribadisce l’accordo fra l’Inter e Danilo Iervolino, presidente dei campani, per l’attaccante classe ’99. Tuttavia c’è un’altra operazione che può sbaragliare la situazione: Luis Fernando Muriel alla Juventus. I bianconeri hanno fatto un sondaggio approfondito per l’attaccante colombiano dell’Atalanta, che potrebbe quindi lasciare Bergamo. In questo caso ci sarebbe lo spazio per inserire Pinamonti in rosa, che avrebbe molte più possibilità di giocare titolare. La Salernitana metterebbe tanti soldi, dando all’Inter la possibilità di mantenere la recompra. C’è anche il Sassuolo, ma occhio perché proprio l’Atalanta rischia di cambiare il futuro di Pinamonti.