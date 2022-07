Pinamonti tra Atalanta e Sassuolo: chi cede prima lo prende! Scenario − SI

Pinamonti è in uscita dall’Inter. Il giocatore è conteso da Atalanta e Sassuolo, chi cede prima si prende il giocatore nerazzurro. Lo scenario all’orizzonte

BAGARRE − Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, fa il punto sulla situazione legata all’attaccante classe 1999: «Andrea Pinamonti è il primo obiettivo del Sassuolo, c’è l’Atalanta anche in lizza. Chi cede prima tra Luis Muriel e Giacomo Raspadori prende Pinamonti. Il Sassuolo metterebbe i 20 milioni che chiede l’Inter. Dunque, è in atto una bagarre molto importante. Raspadori ha scelto Napoli, si entrerà nel vivo dopo le uscite di De Laurentiis. Il #Sassuolo non farà muro, per ora non proporrà rinnovo e pensa proprio all’attaccante nerazzurro».