Pinamonti, l’Atalanta non molla: prima offerta non convince l’Inter – SM

L’Atalanta fa sul serio per Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, gli orobici avrebbero già presentato una prima offerta che però non soddisfa l’Inter. Si continua a lavorare.

PRESSING – Prosegue il pressing dell’Atalanta per Andrea Pinamonti. L’offerta degli orobici è di dodici milioni di euro più bonus, una cifra che però non accontenta l’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe infatti incassare 18 milioni di euro, cifra pattuita con il Monza, altro club fortemente interessato al giocatore. L’Atalanta non è intenzionata ad arrivare a tale cifra, ma il rilancio è destinato ad arrivare. Senza l’ingresso di una contropartita come Duvan Zapata, dato il ritorno ormai praticamente ufficiale di Romelu Lukaku.

