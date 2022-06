Pinamonti all’Atalanta: gradimento totale. Serve il via libera dell’Inter − Sky

Per Pinamonti all’Atalanta, l’operazione è molto avanzata. Il giocatore e il club bergamasco hanno trovato l’accordo con lo stesso attaccante che sta spingendo per approdare alla Dea. Serve l’accordo però con l’Inter

GRADIMENTO TOTALE − Andrea Pinamonti è pronto a lasciare l’Inter. Il classe ’99 ha trovato un accordo di massima con l’Atalanta che gode di un gradimento totale del giocatore. L’attaccante – seguito da parecchie squadre, Monza, Fiorentina e Torino – non vuole altro che la Dea. Per la chiusura definitiva manca la quadra con l’Inter. A riportarlo i colleghi di Sky Sport. I nerazzurri fanno una valutazione del ragazzo intorno ai 20 milioni di euro. Ottima la sua ultima stagione ad Empoli conclusa con 13 gol in 37 presenze.