Pinamonti arrivato a Empoli: tutto fatto per il trasferimento dall’Inter

Pinamonti è arrivato pochi minuti fa a Empoli. Sky Sport, in apertura della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, mostra le immagini del giocatore dell’Inter in Toscana.

CHIUSO – L’Inter sta chiudendo l’ingaggio dalla Lazio di Joaquin Correa (vedi articolo) e ora può dare il via libera a una cessione in attacco: quella di Andrea Pinamonti. Gianluca Di Marzio, mentre passano le immagini, dà ulteriori dettagli: «È arrivato a Empoli Pinamonti, entrato nella sede dell’Empoli. Prestito secco dall’Inter, il giocatore aveva già dato l’OK da un mese». Per il classe ’99 trasferimento chiuso nel pomeriggio, con un breve incontro andato in scena in sede a Milano (vedi articolo).