Pinamonti alla Salernitana: la posizione dell’Inter è chiara e definita – CdS

L’Inter, nonostante un mercato in entrata super, è un po’ inceppata per quanto riguarda le uscite. Un nome che da mesi doveva lasciare i nerazzurri è Andrea Pinamonti. La situazione con la Salernitana.

SITUAZIONE – C’è una nuova e curiosa meta nelle varie opzioni di Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 dell’Inter infatti, a Monza e Atalanta, aggiunge anche la Salernitana come possibile nuova squadra. Come riporta bene il Corriere dello Sport questa mattina, l’offerta dei campani è stata subito accettata dalla dirigenza dell’Inter visto anche che, per ora, la società di Iervolino è l’unica ad aver toccato quota 20 milioni di euro, ovvero, il prezzo fissato dall’Inter per il cartellino di Pinamonti. Cosa manca dunque per chiudere? L’Inter ha già l’accordo con i campani con tanto di opzione di recompra. Per sbloccare definitivamente l’affare serve il sì del giocatore che per ora stenta ad arrivare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno