Pinamonti al Sassuolo in chiusura! La cifra in arrivo per l’Inter – SI

Pinamonti è vicino a lasciare l’Inter per il Sassuolo. Come riporta Sportitalia, è in dirittura d’arrivo l’accordo fra le due società per il trasferimento dell’attaccante classe ’99.

IN CHIUSURA – Per Andrea Pinamonti al Sassuolo manca ormai poco. L’attaccante, reduce da un ottimo prestito all’Empoli, sarà formalmente il sostituto di Gianluca Scamacca in neroverde (passato al West Ham) anche se di fatto il suo trasferimento si sblocca con la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli (vedi articolo). Sportitalia dà anche la cifra che incasserà l’Inter: venti milioni di euro. La trattativa è in stato molto avanzato, a breve per Pinamonti è previsto l’annuncio ufficiale.