Pinamonti al Sassuolo, Atalanta bruciata: ecco qual è stato lo stallo – AP

Pinamonti al Sassuolo è ormai un affare chiuso con tanto di visite mediche già fissate (vedi articolo). Pedullà svela come mai l’Atalanta, che sembrava molto vicina all’attaccante, in realtà non si è avvicinata mai più di tanto

STALLO – Andrea Pinamonti alla fine ha scelto il Sassuolo nonostante un interesse dell’Atalanta al quale aveva subito risposto positivamente. Poi i bergamaschi si sono arenati e a sorpresa si è inserito il Sassuolo che con decisione è andato dritto al punto, raggiungendo l’accordo con l’Inter e con il giocatore. Secondo Alfredo Pedullà, l’Atalanta non è mai andata realmente vicina a Pinamonti semplicemente perché ha impiegato troppo tempo a valutare la posizione di Luis Muriel. I neroverdi hanno approfittato dello stallo portando a casa l’affare.