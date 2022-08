Pinamonti, agente raggiunge il Sassuolo: affare in chiusura! Le ultime – Sky

Pinamonti sarà a breve un nuovo giocatore del Sassuolo. Secondo le ultime di Sky Sport, l’agente dell’attaccante si sta recando a Reggio Emilia. Di seguito le ultime

AFFARE QUASI FATTO – Andrea Pinamonti andrà al Sassuolo, il suo agente Rafaela Pimenta si sta recando a Reggio Emilia proprio in questo momento per definire l’affare che si chiuderà sulla base di 20 milioni di euro. L’affare è quasi concluso, mancano alcuni dettagli per il passaggio del calciatore dall’Inter ai neroverdi.