Pinamonti, accordo Inter-Salernitana. Ma l’attaccante ha un’altra idea – TS

Andrea Pinamonti è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Secondo Tuttosport, Inter e Salernitana hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante che, però, spinge per un’altra soluzione

SCELTA – Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport nelle ultime ore Inter e Salernitana hanno trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore: i granata sono disposti a versare nelle casse nerazzurre circa 20 milioni, accordando inoltre al club di Viale della Liberazione un opzione di riacquisto a 28-30 milioni. La palla adesso va al calciatore che però, secondo il quotidiano, non è convinto della destinazione: Pinamonti infatti spinge per la soluzione Atalanta, con il club orobico però che deve ancora trovare l’accordo con il club nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna