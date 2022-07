Pinamonti, accordo di massima Salernitana-Inter: l’alternativa dei granata

La Salernitana avrebbe trovato l’intesa con l’Inter per Andrea Pinamonti, ma mancherebbe ancora il sì da parte dell’attaccante.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Salernitana ha raggiunto un accordo di massima con l’Inter per Andrea Pinamonti. Non sarebbe ancora arrivato il sì da parte dell’attaccante. In lista ci sarebbe anche Krzysztof Piatek, che avrebbe dato il suo gradimento, ma dovrebbe trovare l’intesa sull’ingaggio.

Fonte: Sport.Sky.it