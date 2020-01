Pinamonti, a gennaio possibile addio al Genoa: interesse della SPAL

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare il Genoa a gennaio. Per l’ex attaccante dell’Inter, che potrebbe trovare meno spazio in Liguria dopo l’arrivo di Destro, potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com” nelle ultime ore sarebbe concreto l’interesse della SPAL per l’attaccante italiano.

NUOVI SCENARI – Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere lontano da Genova. Per l’attaccante ex Inter infatti, secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”, è forte l’interesse della SPAL. Sul piatto, per convincere il Genoa, la squadra emiliana è disposta a mettere circa 12 milioni di euro. I rossoblù, visto l’arrivo di Mattia Destro, potrebbero decidere di accettare. L’attaccante, accostato anche all’Inter nel mercato di gennaio (QUI l’articolo), potrebbe quindi approdare alla SPAL squadra alla quale, con la maglia del Frosinone, ha siglato il suo primo gol in Serie A.

Fonte: Gianlucadimarzio.com