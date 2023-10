Pimenta: «Mkhitaryan è felice all’Inter. Le sue performance dicono questo»

Rafaela Pimenta, agente di Henrikh Mkhitaryan, ha parlato del centrocampista armeno in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2024.

MKHITARYAN – Queste le parole di Rafaela Pimenta, agente di Henrikh Mkhitaryan, a SportItalia sul centrocampista, in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2024. «Di contratto non parliamo – si legge su SportItalia.com –, lui sta facendo quello che deve fare. Come ho detto in passato, mi sembra che più invecchia e più diventi forte. Come dite in Italia: una roba da matti, questo rendimento che sta avendo (ride, n.d.r.). Lo vedo veramente in crescita costante, nonostante i 34 anni». «Henrikh – ha aggiunto la procuratrice – sta fa capire come lo stile di vita di un calciatore e la sua professionalità contino e gli stiano allungando la carriera».

REPARTO MEDIANO – Pimenta sul reparto mediano dei nerazzurri, definito da vari opinionisti ed addetti ai lavori come uno dei più forti al mondo. «Hanno fatto vedere l’anno scorso di cosa sono capaci arrivando dove sono arrivati, fino alla finale di Champions e giocandosela poi con il Manchester City».

FUTURO – Pimenta sul futuro del giocatore armeno e se quest’ultimo abbia intenzione di continuare a vestire la maglia nerazzurra. «Del futuro va chiesto a lui. Sul fatto di essere felice all’Inter beh, a me sembra proprio di sì, e a voi (ride, n.d.r.)? Le sue performance dicono questo: quando uno è felice, gioca meglio. Quando sei presente e connesso con cuore e anima giochi bene, il ragazzo si sente in maniera perfetta a Milano e si vede».