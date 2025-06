Il piano B dell’Inter a Fabregas è Chivu! Sullo sfondo altri 3 nomi – CdS

Nel caso in cui Cesc Fabregas non riuscisse a liberarsi dal Como (ipotesi complicata ma comunque non da scartare a priori), l’Inter si è voluta mantenere anche un piano B. Questo si chiama Cristian Chivu. E sullo sfondo rimangono anche altri tre nomi.

PIANO B – Tutto fa pensare che sarà Cesc Fabregas il prossimo allenatore dell’Inter. Ma affinché questo accada, oggi il tecnico spagnolo volerà a Londra per ottenere il sì dal Como. Nel caso in cui il catalano non dovesse trovare l’accordo (ipotesi remota), Beppe Marotta e soci, che ieri hanno lasciato la sede intorno alle 21.30, hanno comunque un piano B. Questo prende il nome di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno non solo conosce benissimo il mondo Inter avendoci giocato da calciatore e poi allenato in Primavera, ma anche il modulo a tre. Il Parma sta comunque lavorando per offrirgli un rinnovo di contratto. Sullo sfondo rimangono altri tre nomi.

Oltre a Chivu, l’Inter ha messo nel mirino tre nomi

ALTRI NOMI – Rimangono sullo sfondo, scrive il Corriere dello Sport, gli altri nomi come Roberto De Zerbi del Marsiglia, Patrick Vieira del Genoa e Raffaele Palladino, che si è appena dimesso dalla Fiorentina. Ma ormai Fabregas vede il traguardo. E si tratterebbe del primo allenatore straniero per Marotta, in 46 anni da dirigente.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno