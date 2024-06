Petralito: «Visita cordiale! Nomi Inter? Aspettiamo». Poi dribbla su Dybala

Petralito, intermediario e agente Fifa, è stato in sede all’Inter. All’uscita ha risposto brevemente a qualche domanda, dribblando su Paulo Dybala.

SALUTI E DRIBBLING – L’incontro tra Giacomo Petralito e l’Inter è finito. L’intermediario ha saluto i colleghi presenti sul posto e allo stesso ha dribblato su alcune domande, compresa quella su Paulo Dybala: «Visita cordiale, come si fa con tutti gli amici e con tutti i grandi club. Com’è andata? Perfetto! Nomi in Germania per l’Inter? Lasciamo finire il campionato europeo». L’agente ha dunque tirato dritto alla domanda su Dybala. Due estati fa, l’Inter aveva incaricato proprio Petralito di occuparsi della questione legata al campione argentino, oggi alla Roma.

Petralito dribbla su Dybala: l’Inter non molla

RITORNO DI FIAMMA – Nonostante il suo dribbling davanti ai colleghi giornalisti, la presenza di Petralito alla sede dell’Inter lascia più di qualche dubbio sull’eventuale interesse dell’Inter nei confronti di Dybala. Due anni fa, lo stesso intermediario fu una figura molto presente nel momento in cui Marotta cercò di portare il suo pupillo a Milano. Alla fine non se ne fece niente, ma le vie del calciomercato rimangono infinite. Dybala, infatti, potrebbe lasciare in estate la Roma, che anche quest’anno non si è qualificata in Champions League. La clausola per l’Italia è di 20 milioni di euro.