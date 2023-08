Petraglia chiude all’Inter: «Bento? Non vogliamo venderlo! In futuro…»

Bento è uno dei tanti portieri accostati all’Inter che proprio oggi ha finalmente accolto Sommer. Intanto il presidente dell’Athletico Paranaense, Petraglia, ribadisce che il talento brasiliano classe ’99 non è in vendita. Le sue dichiarazioni a Sportitalia

PORTE CHIUSE – Bento piace molto all’Inter che, dopo aver chiuso per Yann Sommer, è alla ricerca di un secondo portiere possibilmente futuribile. Il presidente dell’Athletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, ribadisce che il classe ’99 non è in vendita: «Siamo molto orgogliosi di sapere che una squadra come l’Inter sia interessata a comprare Bento e a portarlo in Italia. Al momento però non abbiamo alcun interesse a venderlo, per diversi motivi. Presto sarà nella nazionale brasiliana, ha solo 24 anni ed ha il passaporto comunitario. Lui in futuro sarà secondo me uno dei migliori portieri al mondo».