Petagna-Fiorentina avanza: oggi nuovo summit. Inter e Roma sullo sfondo

Condividi questo articolo

Petagna potrebbe presto lasciare la SPAL nel mercato di gennaio. I rumors su un eventuale trasferimento in una big non sono mancati nelle ultime settimane, con accostamenti costanti a Inter e Roma. Ora attenzione alla Fiorentina che sembra intenzionata a puntare con forza sulla punta, come riporta “Calciomercato.com”

VERSO LA VIOLA – Inter e Roma a turno sono state accostate con continuità a Petagna, pedina in grado di completare l’attacco delle due big. In realtà, però, non è mai iniziata una vera e propria trattativa per l’ex Atalanta. Ora avanza la Fiorentina: nel summit tra la dirigenza e Beppe Iachini, era presente anche Giuseppe Riso, agente di Petagna. Si attendono nuovi sviluppi nei prossimi giorni, ma ora la Fiorentina appare in pole position.