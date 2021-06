Pessina si sta consacrando con la maglia dell’Italia a Euro 2020 ma il suo acquisto non può essere nell’ordine delle idee per l’Inter quest’estate. Pedullà, a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, spiega i piani nerazzurri, che potrebbero coinvolgere anche Kessié tra un anno

SITUAZIONI OPPOSTE – L’Inter si è già informata per Franck Kessié, in caso di fallimento del Milan in sede di rinnovo. Confermato l’interesse nerazzurro (vedi articolo). Oggi l’Inter non può fare operazioni onerose, ma pianificare con un anno di anticipo un altro colpo a parametro zero – sulla scia di Hakan Calhanoglu – si può. A confermarlo è il giornalista Alfredo Pedullà dopo aver dettagliato il modus operandi nerazzurro in questa sessione di mercato (vedi articolo). Diversa la situazione che riguarda Matteo Pessina, che piace all’Inter come può piacere a tutti gli altri club. Come ribadito dallo stesso Pedullà dagli studi di Sportitalia, in queste condizioni non si può nemmeno pensare a un investimento simile, a prescindere dall’alta richiesta che farà l’Atalanta dopo Euro 2020. Meno Pessina (a pagamento), più Kessié (a zero) per l’Inter di oggi.