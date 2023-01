Peschetola lascia il Foggia, il proprietà Inter mantiene però la categoria

Lorenzo Peschetola è pronto a lasciare il Foggia dopo appena sei mesi. L’avventura del centrocampista, classe 2003, è già al capolinea. Rimarrà comunque in Serie C

STESSA CATEGORIA − Fatta per il passaggio di Peschetola dal Foggia al Latina. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha giocato appena 295′ con i rossoneri tra campionato e Coppa Italia Serie C, mettendo a referto un gol. Poco spazio e minutaggio che spera di trovare invece in terra laziale. Come riporta Gianluca Di Marzio, la formula è quella di un prestito secco fino al termine della stagione.