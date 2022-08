La permanenza di Skriniar allontana i nomi più ‘cari’: l’Inter ragiona − SM

A meno di clamorose offerte Skriniar rimarrà all’Inter. La sua permanenza dunque allontana anche i possibili nomi più ‘cari’ per rafforzare la difesa. Possibile opzione low cost

Boccata d’ossigeno per l’Inter che dopo aver ceduto Andrea Pinamonti, si appresta anche a vendere il giovane centrocampista Cesare Casadei (vedi articolo). Tesoretto che permetterebbe ai nerazzurri di evitare il sacrificio di Milan Skriniar. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, dal PSG non arrivano notizie di rilancio tant’è che diventa sempre più probabile la permanenza di Milan Skriniar. Lo slovacco partirebbe soltanto per offerte clamorose. In tal modo sia Todibo del Nizza, 20 milioni di euro, che Akanji del Borussia Dortmund, 15 milioni, si allontanerebbero definitivamente. Possibile opzione low cost per coprire il buco lasciato da Ranocchia.