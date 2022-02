Perisic vuole l’Inter? Presto l’incontro, ma volontà del club chiara

Perisic anche ieri contro il Milan è stato uno dei migliori in campo, realizzando anche un gol, il quinto in questo campionato. Il suo contratto, come ormai noto, è in scadenza a giugno, e presto le parti si aggiorneranno per discutere di un possibile rinnovo.

INCONTRO – Perisic anche contro il Milan ha mostrato tutte le sue qualità, trovando anche la via del gol. Il suo contratto è in scadenza, e presto i suoi rappresentanti incontreranno la dirigenza dell’Inter per provare a discutere di un possibile rinnovo di contratto. La sua stagione più che positiva, potrebbe invogliare le due parti a venirsi incontro per soddisfare uno le esigenze dell’altro. Nel caso specifico di Perisic: il croato chiede un contratto triennale da circa 6 milioni a stagione. L’Inter, invece, è ferma a due, con un contratto da circa 3,5 milioni.

TRANQUILLI – Una netta distanza, insomma, ma con una differenza sostanziale: l’Inter a gennaio è riuscita a coprirsi acquistando Robin Gosens, assicurandosi, per il futuro, uno dei migliori esterni in circolazione. L’Inter vuole comunque rinnovare il contratto a Ivan Perisic, soprattutto alla luce di questa stagione (senza di lui l’Inter in quella fascia ha sofferto). Lui, intanto, valuta la permanenza, ma a 33 anni appena compiuti, la società nerazzurra vorrebbe rivedere l’ingaggio del calciatore. Con un Gosens in più, comunque, la situazione in Viale della Liberazione è più che tranquilla, e in caso di addio del croato, all’ex Atalanta sarà affiancato un giovane di prospettiva.