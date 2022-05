Perisic, volontà rinnovo con l’Inter ma ad una condizione: lo scenario – TS

L’Inter lavora al rinnovo di Ivan Perisic. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra presto incontrerà l’entourage del croato che ha posto una condizione per il prolungamento del contratto

RINNOVO – L’Inter è al lavoro per pianificare il futuro. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic, dimostratosi fondamentale per la squadra nel corso della stagione. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, il croato ha già manifestato, all’interno dello spogliatoio, la volontà di proseguire la carriera in nerazzurro a patto però di avere garanzie circa la competitività della rosa nella prossima stagione, al netto però di cessioni che comunque ci saranno, visti i paletti imposti dalla proprietà (60 milioni di saldo in attivo sul mercato e abbassamento del monte ingaggi del 15%).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino