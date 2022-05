Perisic, visite mediche OK: tutto pronto per la firma e l’annuncio col Tottenham

Perisic è pronto per la sua nuova avventura a Londra, la prima in Premier League così come desiderava da tempo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore ha terminato le visite mediche ed è praticamente un nuovo giocatore del Tottenham.

TUTTO PRONTO – Ivan Perisic sempre più vicino al Tottenham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore, oggi a Londra, ha effettuato e terminato le visite mediche. Pronto per lui un contratto biennale, così come concordato lo scorso sabato (quando è stato trovato l’accordo definitivo). Si attende solo la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale, ma tutto confermato: Perisic sarà un nuovo giocatore del Tottenham, a disposizione di Antonio Conte.

Fonte: Fabrizio Romano